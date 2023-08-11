СМИ: машина управделами президента РФ сгорела в Москве

Автомобиль представительского класса загорелся в Москве на Ленинградском проспекте, сообщает Telegram-канал Baza.

На 79-м километре МКАД загорелся автомобиль

По предварительным данным, первоначально самовоспламенился двигатель машины, но затем огонь перекинулся и на салон.

Согласно открытым источникам, автомобиль закреплен за заместителем начальника Управления Президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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