СМИ: машина управделами президента РФ сгорела в Москве
11 августа 202320:47
Автомобиль представительского класса загорелся в Москве на Ленинградском проспекте, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, первоначально самовоспламенился двигатель машины, но затем огонь перекинулся и на салон.
Согласно открытым источникам, автомобиль закреплен за заместителем начальника Управления Президента России по государственным наградам Сергеем Зубковым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru