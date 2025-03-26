Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Арзамасе

Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижний Новогород — Саратов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по Нижегородской области.

На 110 км автодороги Нижний Новгород — Саратов водитель «Шевроле» столкнулся с «Маздой», которая двигалась по встречному направлению.