Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Арзамасе
Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижний Новогород — Саратов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по Нижегородской области.
На 110 км автодороги Нижний Новгород — Саратов водитель «Шевроле» столкнулся с «Маздой», которая двигалась по встречному направлению.
В результате ДТП скончался один мужчина и еще семь человек получили травмы – они госпитализированы. Среди пострадавших также двое детей.
Ранее на проспекте Вернадского в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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