Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Арзамасе

Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Нижний Новогород — Саратов, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на УГИБДД России по Нижегородской области.

На 110 км автодороги Нижний Новгород — Саратов водитель «Шевроле» столкнулся с «Маздой», которая двигалась по встречному направлению.

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В результате ДТП скончался один мужчина и еще семь человек получили травмы – они госпитализированы. Среди пострадавших также двое детей.

Ранее на проспекте Вернадского в Москве произошла авария с участием нескольких автомобилей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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