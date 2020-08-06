Машина перевернута, а Ефремов на пассажирском. Свидетели ДТП рассказали об увиденном

Другой свидетель по делу Полина Герасименко также подтвердила перевернутое положение автомобиля пострадавшего. Женщина находилась в этот момент на балконе своего дома и видела, что пикап перевернули после случившегося ДТП на колеса.

Происшествие произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. На большой скорости артист Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречкой. В результате столкновения от полученных ран на следующий день в больнице скончался 57-летний Сергей Захаров. В крови Михаила Ефремова кроме высокой дозы алкоголя также были обнаружены следы наркотических средств. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

НСН сообщала, что 5 августа перед заседанием суда адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что присутствие артиста за рулем автомобиля в момент аварии не было зафиксировано правоохранительными органами, соответственно доказательств, что именно Ефремов находился за рулем автомобиля нет.

