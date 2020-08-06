Машина перевернута, а Ефремов на пассажирском. Свидетели ДТП рассказали об увиденном

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит второе заседание по делу артиста Михаила Ефремова. В ходе слушаний свидетельница ДТП в центре столицы рассказала, что видела его на заднем сидении автомобиля.

По словам девушки, она проезжала мимо аварии, являясь медработником, она решила осмотреть пассажира во втором автомобиле, который был перевернут. Он был жив и находился в сознании, отметила свидетель и запретила трогать его. В этот момент сам Михаил Ефремов находился на заднем сидении своего автомобиля.

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Другой свидетель по делу Полина Герасименко также подтвердила перевернутое положение автомобиля пострадавшего. Женщина находилась в этот момент на балконе своего дома и видела, что пикап перевернули после случившегося ДТП на колеса.

Происшествие произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. На большой скорости артист Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречкой. В результате столкновения от полученных ран на следующий день в больнице скончался 57-летний Сергей Захаров. В крови Михаила Ефремова кроме высокой дозы алкоголя также были обнаружены следы наркотических средств. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

НСН сообщала, что 5 августа перед заседанием суда адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что присутствие артиста за рулем автомобиля в момент аварии не было зафиксировано правоохранительными органами, соответственно доказательств, что именно Ефремов находился за рулем автомобиля нет.

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ФОТО: РИА Новости
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