Mash: замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано

По информации издания, инцидент произошел в субботу вечером в заведении «Барвиха Luxury Village», где проходил концерт исполнителя. Чиновника госпитализировали с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

Причиной стал конфликт мужчины с компанией других гостей. Минченко не стал писать заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщали о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по подозрению в махинациях с земельными участками, передает «Радиоточка НСН».

