Mash: замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано
Заместителя министра транспорта Московской области Дмитрия Минченко избили после концерта рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, инцидент произошел в субботу вечером в заведении «Барвиха Luxury Village», где проходил концерт исполнителя. Чиновника госпитализировали с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.
Причиной стал конфликт мужчины с компанией других гостей. Минченко не стал писать заявление в полицию.
Ранее СМИ сообщали о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по подозрению в махинациях с земельными участками, передает «Радиоточка НСН».
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