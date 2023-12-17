Mash: замминистра транспорта Подмосковья избили после концерта Ноггано

Заместителя министра транспорта Московской области Дмитрия Минченко избили после концерта рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе, пишет Telegram-канал Mash.

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По информации издания, инцидент произошел в субботу вечером в заведении «Барвиха Luxury Village», где проходил концерт исполнителя. Чиновника госпитализировали с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

Причиной стал конфликт мужчины с компанией других гостей. Минченко не стал писать заявление в полицию.

Ранее СМИ сообщали о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского по подозрению в махинациях с земельными участками, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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