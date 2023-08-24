Mash: Угроза взрыва в офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в центре Москвы
Из офисно-гостиничного комплекса Golden Gate эвакуировали людей в связи с угрозой взрыва, пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, по громкоговорителю посетителям объявили, что в здании заложена бомба.
Очевидцы сообщают, что у входа в здание около станции метро «Площадь Ильича» собралось порядка 30 человек в черном, которые мешали посетителям покидать здание. Они представлялись сотрудниками полиции и сообщали о налоговой проверке.
Ранее злоумышленники сообщили о якобы минировании Минфина и Госдумы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru