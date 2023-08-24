Mash: Угроза взрыва в офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в центре Москвы

По информации СМИ, по громкоговорителю посетителям объявили, что в здании заложена бомба.



Очевидцы сообщают, что у входа в здание около станции метро «Площадь Ильича» собралось порядка 30 человек в черном, которые мешали посетителям покидать здание. Они представлялись сотрудниками полиции и сообщали о налоговой проверке.

Ранее злоумышленники сообщили о якобы минировании Минфина и Госдумы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

