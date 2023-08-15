Mash: под минометный обстрел ВСУ попал дом в Новой Таволжанке Белгородской области
Украинская сторона обстреляла из миномета жилой дом в Новой Таволжанке Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации издания, в результате происшествия пострадали минимум три человека, одного из которых доставили в больницу с осколочными ранениями ног.
Уточняется, что снаряды попали в здание, которое реставрировали после предыдущих артобстрелов. Предварительно, внутри находилась хозяйка дома и двое строителей.
Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, напоминают «Известия».
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