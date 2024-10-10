Mash: Лерчек заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста
Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), а также её бывшего супруга, заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, судебным приставам пришло несколько сигналов с электронных браслетов. В частности, у Чекалиной датчик, сигнализирующий о попытке снять браслет, сработал более двух раз. Прибыв в дом в Истре опергруппа обнаружила, что женщина на месте. Аппарат решили заменить.
Что касается Артёма Чекалина, находящегося в другом доме, с его браслетом постоянно пропадает связь. Опергруппа также выезжала на место и убедилась, что мужчина находится дома.
Ранее Чекалиных арестовали по делу об отмывании денег и выводе за границу 251 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru