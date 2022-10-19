Манский стал подозреваемым по делу о клевете на Михалкова
Режиссер Виталий Манский стал подозреваемым по делу о клевете на своего коллегу Никиту Михалкова.
«Проводятся следственные действия», -цитирует адвоката Манского Сергея Бадамшина ТАСС.
Защитник заявил, что режиссера подозревают в клевете, содержащейся в публичном выступлении. Манский в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Московском международном кинофестивале якобы воруется как минимум 85% бюджета.
В сентябре МВД России объявило Виталия Манского в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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