Манский стал подозреваемым по делу о клевете на Михалкова

Режиссер Виталий Манский стал подозреваемым по делу о клевете на своего коллегу Никиту Михалкова.

«Проводятся следственные действия», -цитирует адвоката Манского Сергея Бадамшина ТАСС.

Защитник заявил, что режиссера подозревают в клевете, содержащейся в публичном выступлении. Манский в интервью Ксении Собчак рассказал, что на Московском международном кинофестивале якобы воруется как минимум 85% бюджета.

В сентябре МВД России объявило Виталия Манского в розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Никита МихалковУголовное Дело
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