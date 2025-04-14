Мальчика, ранившего одноклассницу ручкой, хотят поместить в спецучреждение
Мама девочки, которую одноклассник ударил шариковой ручкой в глаз в школе Приморья, хочет добиться помещения его в спецучреждение, сообщил RT.
Она намерена подать иск о компенсации вреда здоровью к родителям школьника.
Женщина рассказала, что ее дочери провели вторую операцию и вытащили застрявшие в тканях под глазом осколки пластика. Операция шла 4,5 часа. Сейчас ребенок находится на домашнем лечении.
Телеканал со ссылкой на Следственный комитет (СК) Приморья уточнил, что расследование уголовного дела продолжается, проверяются все версии.
О происшествии стало известно 2 апреля. По сообщениям СМИ, мальчик в школе ударил одноклассницу ручкой в глаз в ходе конфликта. Девочку была проведена операция. СК Приморья возбудил два уголовных дела по статье «Халатность» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru