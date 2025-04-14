Мальчика, ранившего одноклассницу ручкой, хотят поместить в спецучреждение

Мама девочки, которую одноклассник ударил шариковой ручкой в глаз в школе Приморья, хочет добиться помещения его в спецучреждение, сообщил RT.

Она намерена подать иск о компенсации вреда здоровью к родителям школьника.

Женщина рассказала, что ее дочери провели вторую операцию и вытащили застрявшие в тканях под глазом осколки пластика. Операция шла 4,5 часа. Сейчас ребенок находится на домашнем лечении.

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Телеканал со ссылкой на Следственный комитет (СК) Приморья уточнил, что расследование уголовного дела продолжается, проверяются все версии.

О происшествии стало известно 2 апреля. По сообщениям СМИ, мальчик в школе ударил одноклассницу ручкой в глаз в ходе конфликта. Девочку была проведена операция. СК Приморья возбудил два уголовных дела по статье «Халатность» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Уголовное Дело

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