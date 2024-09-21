Мальчик умер после отказала скорой приехать на вызов в Красноярском крае
Мальчик из Красноярского края умер после отказа скорой помощи приехать на вызов, пишет «Взгляд Инфо» со ссылкой на родственников погибшего.
Инцидент произошел в Артемовске в Курагинском районе. Отмечается, что 7 сентября мальчик упал с велосипеда, ударившись о руль животом. Позвонившим в скорую родителям посоветовали дать ребенку обезболивающее и отказались приезжать.
Впоследствии выяснилось, что у школьника были разрывы внутренних органов и серьезная потеря крови. Пострадавшего отвезли в больницу, прооперировали, но уже было слишком поздно: утром 21 сентября он скончался.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в селе Красная сопка Красноярского края, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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