Мальчик умер после отказала скорой приехать на вызов в Красноярском крае

Мальчик из Красноярского края умер после отказа скорой помощи приехать на вызов, пишет «Взгляд Инфо» со ссылкой на родственников погибшего.

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Инцидент произошел в Артемовске в Курагинском районе. Отмечается, что 7 сентября мальчик упал с велосипеда, ударившись о руль животом. Позвонившим в скорую родителям посоветовали дать ребенку обезболивающее и отказались приезжать.

Впоследствии выяснилось, что у школьника были разрывы внутренних органов и серьезная потеря крови. Пострадавшего отвезли в больницу, прооперировали, но уже было слишком поздно: утром 21 сентября он скончался.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что двое детей умерли от отравления неизвестным веществом в селе Красная сопка Красноярского края, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиСмертьКрасноярский Край

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