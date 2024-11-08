«Максимум прошел»: Вулканолог назвал предсказуемым извержение Шивелуча на Камчатке
Вулканологи в состоянии за несколько месяцев предсказать извержение спящего вулкана, сказал НСН Павел Плечов.
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке было предсказуемым, поскольку это происходит довольно часто, при этом максимум извержения уже прошел. Об этом НСН заявил доктор геолого-минералогических наук и вулканолог Павел Плечов.
Режим повышенной готовности введен в Усть-Камчатском районе Камчатки из-за извержения вулкана Шивелуч, начавшегося 7 ноября, сообщило правительство региона. Сейчас выбросы пепла продолжаются. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным, так как сейсмостанции не зафиксировали подготовку к выбросам. Плечов в свою очередь заявил, что поведение вулкана было вполне предсказуемым.
«Поведение вулкана было предсказуемым. Шивелуч извергается достаточно часто, причем он уже извергался и в этом году. Вулкан постоянно мелькает в сводках новостей. Иногда это спокойное извержение, иногда — нет. Отмечу, что сейчас уже прошел максимум извержения, на один день закрывались детские сады и школы в поселке Усть-Камчатске, были пеплопады. Кроме того, под пеплопад попал один траулер. Сейчас небо очистилось, и шлейф пошел в сторону Тихого океана», — сказал Плечов.
Собеседник НСН отметил, что специалисты могут предсказать извержение вулкана за несколько месяцев.
«У Шивелуча, например, постоянно наблюдаются периоды активности. А когда у спящего вулкана начинается период активности, обычно за один-три месяца мы уже подозреваем, что вулкан может начать извергаться. Чем ближе к моменту извержения, тем точнее прогноз», — подытожил он.
Ранее извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки произошло на острове Флорес в Индонезии, есть погибшие. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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