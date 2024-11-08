«Максимум прошел»: Вулканолог назвал предсказуемым извержение Шивелуча на Камчатке

«Поведение вулкана было предсказуемым. Шивелуч извергается достаточно часто, причем он уже извергался и в этом году. Вулкан постоянно мелькает в сводках новостей. Иногда это спокойное извержение, иногда — нет. Отмечу, что сейчас уже прошел максимум извержения, на один день закрывались детские сады и школы в поселке Усть-Камчатске, были пеплопады. Кроме того, под пеплопад попал один траулер. Сейчас небо очистилось, и шлейф пошел в сторону Тихого океана», — сказал Плечов.

Собеседник НСН отметил, что специалисты могут предсказать извержение вулкана за несколько месяцев.

«У Шивелуча, например, постоянно наблюдаются периоды активности. А когда у спящего вулкана начинается период активности, обычно за один-три месяца мы уже подозреваем, что вулкан может начать извергаться. Чем ближе к моменту извержения, тем точнее прогноз», — подытожил он.

Ранее извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки произошло на острове Флорес в Индонезии, есть погибшие. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

