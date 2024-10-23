Уральские ученые определили дату самого мощного извержения вулкана за 10 тысяч лет
Специалисты лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета и Института экологии растений и животных УрО РАН определили точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние десять тысяч лет. Итоги исследования размещены в журнале Dendrochronologia.
Ученые изучили три самых крупных извержения за 10 000 лет: вулканов Ильинский на Камчатке 8,5 тысячи лет назад, Мазама в Северной Америке (7,6 тысячи лет), Кикай на Японских островах (7,3 тысячи лет). Согласно оценкам вулканологов, изучавших вулканический пепел, у первых двух вулканов объем выброшенных веществ составлял около 150 кубических километров, у вулкана Кикай — до 300-450 куб. км.
«Мы решили проверить, нет ли каких-либо аномалий древесных колец, которые вулканологи и исследователи ледовых колонок датировали этими датами "в радиусе" плюс-минус 100 лет. В качестве материала использовалась полуископаемая древесина лиственниц с полуострова Ямал», — рассказал ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии ИЭРиЖ и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров.
Специалисты проанализировали годичные кольца и вблизи возможной даты извержения Кикая выявили некое катастрофическое событие, спровоцировавшее резкое снижение роста деревьев и образование аномальных колец. Такие признаки характерны для крупных вулканических извержений. По данным ученых, извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до н. э. Эта дата может стать маркером для синхронизации хронологий других подобных природных явлений.
Ранее специалисты выяснили, что самый южный действующий вулкан планеты — расположенный в Антарктиде Эребус — ежедневно извергает золотую пыль, напоминает 360.ru.
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