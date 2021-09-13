Макгрегор едва не «разорвал» рэпера MGK на церемонии MTV Awards: Видео

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор напал на американского рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly. Стычка произошла на церемонии вручения премии MTV на арене «Барклайз-Центр» в Нью-Йорке.

Конор был приглашенным гостем и пришел туда со своей супругой Ди Девлин. Ярость борца вызвал отказ музыканта сделать совместное фото. Конор протянул руку в направлении исполнителя для приветствия. Бэйкер произнёс какую-то фразу в адрес Макгрегора, которую спортсмен не расслышал, после чего бойца отпихнули охранники музыканта.

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Конор разлил свой напиток, после чего бросил стакан с остатками жидкости в направлении артиста, после чего попытался ударить MGK, что зафиксировано на видео. Конфликт был потушен сотрудниками безопасности. Рядом с рэпером в это момент находилась его подружка, актриса и фотомодель Меган Фокс.

В итоге на церемонии MTV Video Music Awards Конор вручил награду в номинации «Артист года» Джастину Биберу, а Machine Gun Kelly выступил вместе с Трэвисом Баркером.

Сам Макгрегор после инцидента заявил, что не собирался драться с Бэйкером, поскольку того нельзя считать «настоящим бойцом». Конор продолжает курс восстановления после травмы, которую он получил в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье.

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Фото: twitter.com/CanadianWorry
ТЕГИ:ДракаКонор МакгрегорРэпер
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