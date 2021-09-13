Макгрегор едва не «разорвал» рэпера MGK на церемонии MTV Awards: Видео
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор напал на американского рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly. Стычка произошла на церемонии вручения премии MTV на арене «Барклайз-Центр» в Нью-Йорке.
Конор был приглашенным гостем и пришел туда со своей супругой Ди Девлин. Ярость борца вызвал отказ музыканта сделать совместное фото. Конор протянул руку в направлении исполнителя для приветствия. Бэйкер произнёс какую-то фразу в адрес Макгрегора, которую спортсмен не расслышал, после чего бойца отпихнули охранники музыканта.
Конор разлил свой напиток, после чего бросил стакан с остатками жидкости в направлении артиста, после чего попытался ударить MGK, что зафиксировано на видео. Конфликт был потушен сотрудниками безопасности. Рядом с рэпером в это момент находилась его подружка, актриса и фотомодель Меган Фокс.
В итоге на церемонии MTV Video Music Awards Конор вручил награду в номинации «Артист года» Джастину Биберу, а Machine Gun Kelly выступил вместе с Трэвисом Баркером.
Сам Макгрегор после инцидента заявил, что не собирался драться с Бэйкером, поскольку того нельзя считать «настоящим бойцом». Конор продолжает курс восстановления после травмы, которую он получил в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Путин поздравил Розенбаума с 70-летием
- Макгрегор едва не «разорвал» рэпера MGK на церемонии MTV Awards: Видео
- Путин заявил, что может уйти на карантин
- Кремль не строит прогнозов по явке на выборах в Госдуму
- Регулятор ФРГ получил документы на сертификацию «Северного потока 2»
- «Не обязан». Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
- Песков объяснил, из-за чего может сорваться встреча Путина и Зеленского
- Выигравший US Open Даниил Медведев получил 2,5 млн долларов
- Прощай, Марио! Фернандес уходит из сборной РФ
- СМИ: рост цен на жильё в Сочи заставил россиян переключится на недвижимость в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru