«Не альбом, а альбомище». Легостаев о новинке Iron Maiden
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
Константин Кинчев представил свой «Белый шум»
Лидер группы «АлисА» Константин Кинчев представил свой второй сольный альбом «Белый шум». В него вошли 16 песен, написанные в период с 2018 по 2020 год. В записи релиза приняли участие Юрий Каспарян, Антон «Симба» Новиков, Гуля Наумова, Сергей «Чиж» Чиграков, Билли Новик и многие другие.
Илья Легостаев: «Как отмечает сам музыкант, его сольный альбом отличается от того, что выходит под маркой «АлисА». Музыку своей группы он называет тяжелой и жесткой. В сольном же альбоме музыкант от всего этого свободен. Хотя называть «Белым шумом» альбом, который совершенно не похож на «АлисУ», было бы неправильно. За те 38 лет, что существует «АлисА», Константин Кинчев стал очень узнаваем, в том числе, как автор песен, и в новый песнях эта узнаваемость стопроцентная», - отметил музыкальный критик.
Дрейк обновил рекорды по прослушиваниям на Apple Music и Spotify
Пластинка «Certified Lover Boy» поставила рекорд на Apple Music за 12 часов после выхода, а на Spotify спустя 24 часа.
Илья Легостаев: «Точные цифры пока не сообщаются, но известны рекорды 2018 года, которые сам же Дрейк установил альбомом «Scorpion». Тогда речь шла о 170 млн прослушиваний в день на Apple Music и 130 млн прослушиваниях в день на Spotify. Примечательно, что новый альбом Дрека «Certified Lover Boy» был принят критикой далеко не на ура. В отличие от релиза «Donda» Канье Уэста. Тем не менее, в стриминге Дрейк далеко обошел своего конкурента. Это еще раз подтверждает давнее наблюдение: критики – критикуют, слушатели - слушают», - добавил журналист.
В Красноярском крае активисты и депутаты потребовали отменить концерт рэпера Моргенштерна.
Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков обратился к властям с просьбой запретить шоу артиста, которое должно назначено на 26 сентября, и выступили против его приезда. Протестующие также намерены выйти с пикетом, если мероприятие все же состоится.
Илья Легостаев: «Вряд ли подобная пристрастность может расстроить самого Моргенштерна. Концерты в его бизнес-структуре занимают далеко не главное место. По разным оценкам, намного больше он зарабатывает на альбомах, стриминге и рекламе. Однако, сами активисты и депутаты, кажется, большую часть своей славы получают именно на резких заявлениях в адрес Моргенштерна», - сказал собеседник НСН.
Легенды хеви-метал Iron Maiden выпустили новый студийный альбом "Senjutsu".
Участники британской хеви-метал группы Iron Maiden выпустили новый, 17-й студийный альбом под названием "Senjutsu".
Илья Легостаев: «"Senjutsu" в приблизительном переводе с японского – стратегия и тактика. Наверно правильнее назвать "Senjutsu" не альбомом, а альбомищем! Почти 1,5 часа музыки и 8 минут для одного трека, здесь далеко не самый внушительный хронометраж. На своем 17-м релизе легенды британского хэви шумно признались в любви прогрессив-року. Однако, нудность этого жанра они смогли компенсировать более, чем четким изложением мыслей. У пластинки, наверное, есть все, за что поклонники со стажем любят эту группу», - оценил новинку он.
Нейросеть завершила незаконченную симфонию Бетховена
Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного композитора.
Илья Легостаев: «Тревожный сигнал для тех, кто уверен, что искусственный интеллект лучше всего ограничить рамками робота-пылесоса. Конечно, прогресс не остановить, но здесь нужна осторожность. Ведь настоящее восстание машин начнется тогда, когда они поймут, что коварные люди не доплачивают им авторские гонорары», - пошутил музыкальный критик.
Radiohead отметят юбилей сразу двух альбомов релизом «Kid A Mnesia»
Группа Radiohead анонсировала выпуск диска «Kid A Mnesia», который приурочен к юбилею двух альбомов группы «Kid A» (2000) и «Amnesiac» (2001).
Илья Легостаев: «Тому Йорку и компании не откажешь в иронии и фантазии, даже, когда речь идет о продаже того, что уже продано. Вот бы столько же прыти в создании новых песен», - выразил надежду журналист.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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