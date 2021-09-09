«Не альбом, а альбомище». Легостаев о новинке Iron Maiden

Илья Легостаев: «Как отмечает сам музыкант, его сольный альбом отличается от того, что выходит под маркой «АлисА». Музыку своей группы он называет тяжелой и жесткой. В сольном же альбоме музыкант от всего этого свободен. Хотя называть «Белым шумом» альбом, который совершенно не похож на «АлисУ», было бы неправильно. За те 38 лет, что существует «АлисА», Константин Кинчев стал очень узнаваем, в том числе, как автор песен, и в новый песнях эта узнаваемость стопроцентная», - отметил музыкальный критик.

