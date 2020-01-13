МАК расшифровал самописцы разбившегося в Казахстане самолета

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку данных звукового и параметрического самописцев самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который разбился при вылете из Алма-Аты в Нур-Султан 27 декабря 2019 года.

Согласно международным стандартам, запись параметрического самописца передана представителю Нидерландов как страны-производителя самолета, отмечается в заявлении МАК. Анализ этой информации позволил установить приоритетную версию причин катастрофы, добавили в комитете.

МАК совместно со специалистами из Нидерландов и Казахстана сейчас занимается математическим моделированием полета. Это должно помочь установить фактические характеристики судна при аварийном взлете и оценить влияние внешних факторов.

Основываясь на данных бортовых самописцев, власти Казахстана 10 января объявили, что причиной крушение самолета могло стать его обледенение, пишет «Газета.ру». В авиакатастрофе погибли 12 человек, еще 69 пострадали.

