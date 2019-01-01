МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Согласно предварительным выводам, после попадания молнии в авиалайнер, произошло отключение автопилота, нарушилась связь.
Как отмечает Ura.ru, в частности, согласно докладу, повреждения от воздействия молнии были зафиксированы после осмотра фюзеляжа, антенн, сигнализатора обледенения, датчиков температуры, угла атаки, прожекторов освещения дверей и остекления кабины пилотов. В МАК подчёркивают, что отчёт носит предварительный характер.
Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 рейса Москва - Мурманск потерпел аварию 5 мая – при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево он загорелся. Погиб 41 человек из 78-и, которые находились на борту, девять пострадавших были госпитализированы.
Как уточняет RT, технической комиссии МАК предстоит ещё большой комплекс работ по расследованию авиакатастрофы. К работе будут привлечены полномочные представители государств, которые совместно принимали участие в разработке и производстве SSJ-100.
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