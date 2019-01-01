МАК обнародовал отчет о катастрофе SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 рейса Москва - Мурманск потерпел аварию 5 мая – при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево он загорелся. Погиб 41 человек из 78-и, которые находились на борту, девять пострадавших были госпитализированы.

Как уточняет RT, технической комиссии МАК предстоит ещё большой комплекс работ по расследованию авиакатастрофы. К работе будут привлечены полномочные представители государств, которые совместно принимали участие в разработке и производстве SSJ-100.

