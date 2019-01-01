ИКАО: Эксплуатацию «Суперджета» надо приостановить

Росавиация и Следственный комитет должны обязать пилотов фактически отработать полеты в разных режимах эксплуатации «Суперджета» и пройти дополнительную сертификацию. А до прохождения такой сертификации приостановить эксплуатацию «Суперджета – 100». Об этом специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов рассказал на пресс-конференции НСН «Реальные причины трагедии SSJ-100: Что скрывает МАК?»

«Самое вопиюще не то, что не приостановили полеты, а что нет до сих пор рекомендации по отработке всех режимов полетов, в том числе в ручном режиме. Запрещать полеты «Суперджетов», может, не надо. Но приостановить, чтобы разобраться в причинах катастрофы», - сказал он.

Ранее «Шереметьевский профсоюз лётного состава» возложил ответственность за катастрофу в Шереметьеве на летное руководство «Аэрофлота».

