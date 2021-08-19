Майкл Калви обжаловал приговор

Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви обжаловали приговор, вынесенный их клиенту по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Мещанского суда Москвы рассказали, что получили соответствующую апелляционную жалобу, однако дата рассмотрения пока не назначена.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале 2019 года. По данным следствия, бизнесмен организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 миллиарда рублей, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций, реальная стоимость которых не превышала 600 тысяч рублей.

Сам Калви свою вину не признаёт и заявляет, что уголовное преследование является незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

В августе 2021 года суд приговорил Калви к 5,5 годам лишения свободы условно.

