Фигуранты дела Baring Vostok Калви и Дельпаль получили условные сроки

Фигуранты дела Baring Vostok американец Майкл Калви и француз Дельпаль получили условные сроки лишения свободы. Соответствующее решение вынес Мещанский суд в Москве, передает РИА Новости.

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Клаве получил 5,5 лет, Дельпаль - 4,5 года.

Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Суд
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