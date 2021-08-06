Фигуранты дела Baring Vostok Калви и Дельпаль получили условные сроки
Фигуранты дела Baring Vostok американец Майкл Калви и француз Дельпаль получили условные сроки лишения свободы. Соответствующее решение вынес Мещанский суд в Москве, передает РИА Новости.
Клаве получил 5,5 лет, Дельпаль - 4,5 года.
Уголовное дело о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный» Следственный комитет возбудил в феврале 2019 года. По данным следствия, Майкл Калви организовал схему, в результате которой кредит, выданный банком компании «Первое коллекторское бюро» в 2015 году, был зачтён уступкой акций. При этом Калви ввёл в заблуждение совет директоров «Восточного» относительно стоимости акций ПКБ.
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