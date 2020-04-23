Лжегинеколог «осмотрел» россиянку онлайн и начал шантажировать

В неприятную историю попала жительница Калуги — девушка доверилась мошеннику, который вышел на нее в интернете и представился опытным гинекологом из известной московской клиники.



«Врач» предложил решить проблему девушки и предложил ей провести «осмотр» по интернету. При этом девушка даже заплатила мошеннику за «прием» три тысяч рублей.



В результате по просьбе злоумышленника девушка засняла на камеру свои гениталии и отправила видеозапись жулику. После этого он потребовал перевести ему еще 200 тысяч рублей, угрожая отправить видео друзьям и знакомым жертвы.



Пострадавшая уже обратилась в полицию и написала заявление, сообщает телеканал «360».

