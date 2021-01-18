Спасатели сообщили об одном погибшем в результате схода лавины в Домбае

Спасатели извлекли тело одного погибшего в результате схода снежной лавины на горнолыжную трассу в Домбае, сообщает МЧС России.

Ранее в понедельник стало известно о сходе лавины на курорте в Карачаево-Черкессии. Спасатели сообщали, что под завалами могут находиться от 4 до 12 человек. По данным РИА ФАН, шестерым пострадавшим удалось выбраться из-под снежных завалов.

В ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» подтвердили гибель одного человека, отметив, что погибший не был местным жителем, сообщают Известия.

Поисково-спасательные работы в зоне схода лавины продолжаются, сообщает Ura.ru.

