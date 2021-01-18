Спасатели сообщили об одном погибшем в результате схода лавины в Домбае
Спасатели извлекли тело одного погибшего в результате схода снежной лавины на горнолыжную трассу в Домбае, сообщает МЧС России.
Ранее в понедельник стало известно о сходе лавины на курорте в Карачаево-Черкессии. Спасатели сообщали, что под завалами могут находиться от 4 до 12 человек. По данным РИА ФАН, шестерым пострадавшим удалось выбраться из-под снежных завалов.
В ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» подтвердили гибель одного человека, отметив, что погибший не был местным жителем, сообщают Известия.
Поисково-спасательные работы в зоне схода лавины продолжаются, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Спасатели сообщили об одном погибшем в результате схода лавины в Домбае
- Немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство «Северного потока-2»
- Украинский политик назвала войну в Донбассе преступлением «по морали и по закону»
- СМИ сообщили о закрытии Капитолия из-за угрозы безопасности
- СМИ: Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru