Пилот: Ан-12 во Львове сгубила халатность штурмана

«Во всех самолётах есть достоверные датчики. Помимо того, есть такое понятие как аварийный остаток топлива. Когда загорается этот датчик, он даёт сигнал лётчику, что ему осталось лететь минут десять всего. Скорее всего, они просто что-то не рассчитали. Штурман дал промашку. Может быть, где-то шли со встречным ветром, и этот ветер у них сожрал топливо, которого не хватило на посадку. Вообще это обязанность штурмана рассчитывать. На моей памяти были случаи, когда целые эскадрильи садились на аэродром, поскольку посчитали, что кому-то из летящих не хватает на посадку топлива. По запросу садились, заправлялись и летели себе дальше. А тут, я думаю, просто халатность экипажа», — предположил Краснопёров.

Добавим, на борту Ан-12 было семь членов экипажа и один сопровождающий. По данным Мининфраструктуры Украины, борт следовал из испанского города Виго во Львов. В то же время в сообщении международного аэропорта «Львов» отмечается, что Ан-12 совершал перелёт из Виго в Стамбул. Во Львове он должен был совершить дозаправку топлива. В 6:45 связь с судном пропала по невыясненным причинам.

