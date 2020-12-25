Лукашенко рассказал о террористах, ввозивших в страну «тонны оружия» из Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанная в республике террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления по всей стране, сообщает БелТА.
По словам белорусского лидера, преступная группа ввозила «тонны оружия» через Украину.
«Сейчас мы их все каналы вскрыли», - добавил Лукашенко.
Президент отметил, что благодаря слаженной работе чекистов и милиции операция по задержанию преступников прошла успешно.
Лукашенко добавил, что пресечение подобной противоправной деятельности держится на жёстком контроле
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