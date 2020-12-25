Лукашенко рассказал о террористах, ввозивших в страну «тонны оружия» из Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанная в республике террористическая группа Николая Автуховича готовила преступления по всей стране, сообщает БелТА.

По словам белорусского лидера, преступная группа ввозила «тонны оружия» через Украину.

«Сейчас мы их все каналы вскрыли», - добавил Лукашенко.

Президент отметил, что благодаря слаженной работе чекистов и милиции операция по задержанию преступников прошла успешно.

Лукашенко добавил, что пресечение подобной противоправной деятельности держится на жёстком контроле

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеТеррористыАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры