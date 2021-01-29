Лукашенко назвал причину своей тайной инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурация проходила втайне, так как в этот день готовилась провокация, сообщает БелТА.

На встрече со студенческой молодежью белорусский лидер рассказал, что узнал об этом накануне церемонии.

«Ко мне накануне приходит председатель Комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали: инаугурация, на автобусах депутаты... Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно», - сообщил Лукашенко.

По словам главы республики, если бы это произошло, то все бы говорили, что там «сожгли депутатов». Лукашенко добавил, что в сложившейся ситуации «поступил, как сумел».

Ранее белорусский президент заявил, что готов защищать страну «на танке, на БМП, с автоматом в руках», сообщает RT. Он отметил, что белорусским властям ни в коем случае нельзя расслабляться, поскольку им «люди никогда не простят безалаберности».

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Евросоюз также не признал победу действующего президента.

