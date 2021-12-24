Люберецкая полиция задержала охранника, жестоко избившего девочку
Полиция задержала охранника, который избил 15-летнюю девочку и украл у неё iPhone. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на источник.
По его словам, злоумышленника задержали в городском округе Люберцы.
Заявление на охранника принесла в полицию мама девочки, после того, как на дочь напал неизвестный. Девочка получила многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.После избиения мужчина схватил iPhone 11 и скрылся.
Нападавшим оказался 40-летний сотрудник московской частной охранной организации. На него уже заведено уголовное дело.
Ранее тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в стрелковом центре Томска.
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