Люберецкая полиция задержала охранника, жестоко избившего девочку

Полиция задержала охранника, который избил 15-летнюю девочку и украл у неё iPhone. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на источник.

По его словам, злоумышленника задержали в городском округе Люберцы.

РПЦ намерена лишить церковного сана священника, насиловавшего детей

Заявление на охранника принесла в полицию мама девочки, после того, как на дочь напал неизвестный. Девочка получила многочисленные ушибы, черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.После избиения мужчина схватил iPhone 11 и скрылся.

Нападавшим оказался 40-летний сотрудник московской частной охранной организации. На него уже заведено уголовное дело.

Ранее тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в стрелковом центре Томска.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flicer.com
ТЕГИ:ПроисшествиеЛюберцы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры