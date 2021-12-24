РПЦ намерена лишить церковного сана священника, насиловавшего детей
Дело протоиерея Николая Стремского, Епархиальный церковный суд получил дело протоиерея Николая Стремского, обвиненного в изнасиловании детей, для решения о лишении его сана. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Оренбургской епархии РПЦ.
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Церковный суд над Стремским начнется после того, как вступит в силу приговор светского суда.
Ранее суд приговорил Стремского к 21 году лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на два года. Также, протоиерей не имеет права заниматься деятельностью, связанной с детьми в течение 20 лет.
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