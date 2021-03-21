Локализовано возгорание в шахте под Белгородом

Возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна в шахте белгородского поселка Яковлево локализовано. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«В 17:00 объявлена локализация пожара», - цитирует ТАСС официальное сообщение.

Возгорание произошло на глубине почти 400 метров. Из-под земли на поверхность подняли 277 горняков.

Ранее стало известно, что пострадавших нет.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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