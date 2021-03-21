Локализовано возгорание в шахте под Белгородом
21 марта 202117:26
Возгорание транспортировочной ленты проходческого комбайна в шахте белгородского поселка Яковлево локализовано. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.
«В 17:00 объявлена локализация пожара», - цитирует ТАСС официальное сообщение.
Возгорание произошло на глубине почти 400 метров. Из-под земли на поверхность подняли 277 горняков.
Ранее стало известно, что пострадавших нет.
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21 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru