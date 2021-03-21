Более 200 горняков эвакуированы из-за пожара в шахте Белгородской области

Из-за возгорания транспортировочной ленты на шахте в Белгородской области, эвакуированы 242 горняка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что лента загорелась на шахте глубиной 378 м. Инцидент произошел на ООО «Корпанга», которое входит ПАО «Северсталь», в поселке Яковлево.

По предварительным данным, в момент пожара в шахте находились 277 человек.

Отмечается, что пострадавших нет. По данным агентства, все шахтеры выведены на поверхность.

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ФОТО: РИА Новости
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