В Нефтеюганске 50 человек эвакуировали из горящего дома

В Нефтеюганске загорелся жилой дом, в результате чего были эвакуированы 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что огонь распространился на площадь 720 квадратных метров.

Пожар произошел в микрорайоне 7, загорелся двухэтажный дом.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЭвакуацияПожарные
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