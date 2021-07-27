В Нефтеюганске 50 человек эвакуировали из горящего дома

В Нефтеюганске загорелся жилой дом, в результате чего были эвакуированы 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что огонь распространился на площадь 720 квадратных метров.

Пожар произошел в микрорайоне 7, загорелся двухэтажный дом.

