Локализован пожар на теплоходе «Святая Русь»

Локализован пожар на трёхпалубном теплоходе «Святая Русь» в Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Пожар произошёл днём, 13 августа. Как отмечает телеканал «360», горение началось на палубе, когда на судне никого не было, пострадавших нет. Изначально, как пишет «ФедералПресс», площадь горения составила 50 квадратных метров, позже она расширилась до 450.

Добавим, судно не использовалось с 2018 года, отмечает Ura.ru.Тем не менее, местная прокуратура уже инициировала проверку, по итогам которой будет дана оценка ущерба судну, добавляет RT.

