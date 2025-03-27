Четыре туриста из России погибли в батискафе у берегов Хургады
Лодка с 45 российскими туристами затонула в Хургаде, сообщили в генконсульстве РФ.
По словам генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева, четверо туристов погибли.
Отмечается, что прогулочный батискаф «Синдбад» затонул на расстоянии одного километра от берега. Он осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. Причины ЧП пока неизвестны.
Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов из России, среди которых есть несовершеннолетние. Все отдыхающие приехали от компании «Библио Глобус».
Ранее мужчина из России и еще пятеро иностранцев пропали без вести во время восхождения на вулкан Талинис на Филиппинах, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru