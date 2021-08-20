Ливни затопили участок трассы Новороссийск - Керчь
20 августа 202105:05
В Краснодарском крае затопило участок трассы Новороссийск - Керчь, сообщают «Известия».
Причиной инцидента стали ливневые дожди. Судя по опубликованному очевидцем видео, на затопленном участке работают дорожные службы.
Напомним, неделю назад несколько центральных улиц в Керчи были перекрыты из-за подтоплений, которые произошли после сильных дождей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru