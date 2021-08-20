Ливни затопили участок трассы Новороссийск - Керчь

В Краснодарском крае затопило участок трассы Новороссийск - Керчь, сообщают «Известия».

Керчь снова затопило

Причиной инцидента стали ливневые дожди. Судя по опубликованному очевидцем видео, на затопленном участке работают дорожные службы.

Напомним, неделю назад несколько центральных улиц в Керчи были перекрыты из-за подтоплений, которые произошли после сильных дождей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: 82.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ЛивеньКерчь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры