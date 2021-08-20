Ливни затопили участок трассы Новороссийск - Керчь

Причиной инцидента стали ливневые дожди. Судя по опубликованному очевидцем видео, на затопленном участке работают дорожные службы.

Напомним, неделю назад несколько центральных улиц в Керчи были перекрыты из-за подтоплений, которые произошли после сильных дождей.

