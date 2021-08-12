Ливень подтопил участок трассы «Таврида» в Крыму

Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань».

Отмечается, что на участке трассы с 54 по 55 километр движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (с выездом на 64 километр).