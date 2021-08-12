Ливень подтопил участок трассы «Таврида» в Крыму
Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань».
Отмечается, что на участке трассы с 54 по 55 километр движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (с выездом на 64 километр).
В Крыму на четверг, 12 августа, объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах прогнозируются сильные дожди, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.
Новая трасса «Таврида» проходит насквозь весь полуостров. Она соединяет Керчь с Симферополем и Севастополем.
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