Ливень подтопил участок трассы «Таврида» в Крыму

Сильный дождь затопил участок федеральной трассы «Таврида» в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщил оператор дороги ФКУ Упрдор «Тамань».

Отмечается, что на участке трассы с 54 по 55 километр движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (с выездом на 64 километр).

Под Симферополем частично эвакуировали людей из-за подтоплений

В Крыму на четверг, 12 августа, объявлено штормовое предупреждение. В центральных, южных и восточных районах прогнозируются сильные дожди, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с.

Новая трасса «Таврида» проходит насквозь весь полуостров. Она соединяет Керчь с Симферополем и Севастополем.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Крым
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