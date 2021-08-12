Под Симферополем частично эвакуировали людей из-за подтоплений

В МЧС Крыма сообщили о частичной эвакуации жителей села Краснолесье Симферопольского района из-за подтоплений. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время эвакуированы 6 человек, среди которых один ребенок. Также подготовлены 12 автобусов и 7 пунктов временного размещения при возможности увеличения числа эвакуируемых.

Ранее сообщалось, что из-за ливней в Симферопольском районе оказались подтоплены территория одноэтажного жилого многоквартирного дома и двух частных домов. В настоящее время на месте работают оперативные группы для ликвидации последствий непогоды.

В Крыму текущим летом прошли несколько сильных дождей, вызвавших чрезвычайную ситуацию в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прямой ущерб из-за непогоды на полуострове, составил порядка 12,5 миллиардов рублей.



