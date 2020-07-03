Ливень нарушил движение на участке МЦД-2

Перебой в движении произошел на втором Московском центральном диаметре из-за сильного дождя. Поезда на участке Тушино-Павшино МЦД-2 следовали с увеличенным интервалом, информирует «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Московской железной дороги.

Уточняется, что электрички перемещались только по одному пути из-за повреждения насыпи на втором, чем и было вызвано изменение в графике движения.

Ремонтные службы железнодорожников сумели оперативно поправить поврежденную ливнем насыпь. С этой целью к данному месту были отправлены два вагона с щебнем. К этому часу движение по второму пути МЦД-2 и Рижского направления уже восстановлено.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
ТЕГИ:ПоездаМЖДЛивень
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