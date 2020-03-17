Лимонов умер в больнице после продолжительной болезни
17 марта 202022:41
Эдуард Лимонов скончался в больнице после продолжительной болезни. Об этом «КП» сообщил депутат Сергей Шаргунов.
По словам Шаргунова, он регулярно созванивался с Лимоновым, который находился «в трезвом уме и ясной памяти».
Других подробностей болезни Лимонова издание не приводит. По данным РИА Новости, писатель испытывал проблемы с горлом и в последнее время почти не ел.
Лимонову в феврале исполнилось 77 лет.
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