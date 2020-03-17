Лимонов умер в больнице после продолжительной болезни

Эдуард Лимонов скончался в больнице после продолжительной болезни. Об этом «КП» сообщил депутат Сергей Шаргунов.

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По словам Шаргунова, он регулярно созванивался с Лимоновым, который находился «в трезвом уме и ясной памяти».

Других подробностей болезни Лимонова издание не приводит. По данным РИА Новости, писатель испытывал проблемы с горлом и в последнее время почти не ел.

Лимонову в феврале исполнилось 77 лет.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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