Ликвидированные в Ингушетии террористы могут быть причастны к убийству росгвардейца
Боевики, ликвидированные в ходе контртеррористической операции (КОТ) в ингушском поселении Троицкое, могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии. Такие предварительные данные правоохранительных органов сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Отпечатки одного из них совпадают с теми, что были обнаружены на автомобиле сотрудника Росгвардии, который был убит в ходе нападения в конце июля», - пояснил собеседник агентства.
Также у боевика обнаружен пистолет, который мог принадлежать убитому сотруднику Росгвардии. В настоящее время оружие проходит экспертизу.
Уточняется, что в ходе КОТ ранены два бойца спецназа. Их здоровью и жизни ничто не угрожает.
Ранее агентство«Интерфакс» сообщило о том, что потерь и пострадавших со стороны силовиков нет.
Также стало известно, что ликвидировано трое сторонников запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Ранее сообщалось о двоих ликвидированных боевиках
У них, по данным Национального антитеррористического комитета, обнаружены самодельные взрывные устройства и оружие.
Контртеррористическая операция проведена утром воскресенье в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии. Режим КТО, который подразумевает введение ряда ограничений на территории, действует с 8:00 (мск).
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