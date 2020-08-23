Ликвидированные в Ингушетии террористы могут быть причастны к убийству росгвардейца

Боевики, ликвидированные в ходе контртеррористической операции (КОТ) в ингушском поселении Троицкое, могут быть причастны к убийству сотрудника Росгвардии. Такие предварительные данные правоохранительных органов сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Отпечатки одного из них совпадают с теми, что были обнаружены на автомобиле сотрудника Росгвардии, который был убит в ходе нападения в конце июля», - пояснил собеседник агентства.

Также у боевика обнаружен пистолет, который мог принадлежать убитому сотруднику Росгвардии. В настоящее время оружие проходит экспертизу.

Уточняется, что в ходе КОТ ранены два бойца спецназа. Их здоровью и жизни ничто не угрожает.