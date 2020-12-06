Ликвидирован масштабный пожар на рынке в Ростове-на-Дону
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой, информирует пресс-служба главного управления МЧС России по Ростовской области.
«В 16:06 (мск) зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону», - сообщили в ведомстве.
В воскресенье стало известно, что пожар в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону начался около 6:30 (мск). Пламя охватило 4 тысячи квадратных метров площади. Пожару присвоили четвертый номер сложности. Огонь локализовали в 10:55 (мск) на трех из пяти участков. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки.
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