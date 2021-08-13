Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском завершена
Глава компании КТК Николай Горбань заявил, что последствия разлива нефти под Новороссийском ликвидированы, на данный момент не прекращается мониторинг обстановки, передает ТАСС.
Отмечается, что после инцидента было также проверено все оборудование.
В настоящий момент основной версией случившегося считается заводской брак, который способствовал разрушению гидрокомпенсатора.
Компания заявила о готовности выполнить все требования Росприроднадзора по итогам расследования, а также опубликовать данные об объеме разлива нефти.
Ранее эколог Сергей Грибалев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что разлив нефти у Новороссийска грозит уничтожить туризм в Крыму.
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