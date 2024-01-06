Летевший в Волгоград самолет из Москвы сел в Самаре из-за непогоды
Летевший из Москвы в Волгоград самолет авиакомпании «Аэрофлот» сел в Самаре из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«5 января 2024 года около 22.11 (23.11 мск) воздушное судно, следовавшее рейсом SU-1186 по маршруту Москва-Волгоград ... совершило посадку в аэропорту Курумоч по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения», — указали в ведомстве.
На борту самолета находились 130 пассажиров и члены экипажа, 44 человека разместили в гостинице, остальные отказались от заселения.
Вылет борта в Волгоград планируется в 10.00 (11.00 мск). Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров самолета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru