Летевший в Волгоград самолет из Москвы сел в Самаре из-за непогоды

«5 января 2024 года около 22.11 (23.11 мск) воздушное судно, следовавшее рейсом SU-1186 по маршруту Москва-Волгоград ... совершило посадку в аэропорту Курумоч по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения», — указали в ведомстве.

На борту самолета находились 130 пассажиров и члены экипажа, 44 человека разместили в гостинице, остальные отказались от заселения.

Вылет борта в Волгоград планируется в 10.00 (11.00 мск). Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров самолета.

