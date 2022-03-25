Летевший в Сыктывкар самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Следовавший рейсом Москва — Сыктывкар пассажирский самолет Superjet вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
По словам собеседника агентства, экипаж принял решение вернуться в Шереметьево из-за отказа управления передней стойкой шасси. После вылета самолет провел 40 минут в небе, сжигая топливо.
Позже Superjet благополучно приземлился в столичном аэропорту.
«Причина неполадки устанавливается», — добавил источник.
Накануне следовавший из Москвы пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, напоминает Ura.ru. В воздухе самолет подал сигнал бедствия из-за сообщения о минировании.
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