Летевший в Сыктывкар самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности

По словам собеседника агентства, экипаж принял решение вернуться в Шереметьево из-за отказа управления передней стойкой шасси. После вылета самолет провел 40 минут в небе, сжигая топливо.

Позже Superjet благополучно приземлился в столичном аэропорту.

«Причина неполадки устанавливается», — добавил источник.

Накануне следовавший из Москвы пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Екатеринбурге, напоминает Ura.ru. В воздухе самолет подал сигнал бедствия из-за сообщения о минировании.

