Серийное производство самолёта МС-21 запустят в 2024 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство импортозамещенной версии российского самолёта МС-21 стартует в 2024 году, сообщает РИА Новости.

Лайнер МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый полет

По его словам, иностранные партнёры без объяснения причин отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, в этой связи не исключена кооперация с «дружественными нам странами».

Министр отметил, что любая деталь, которая меняется в ходе импортозамещения, требует проведения испытаний на соответствие всем требованиям авиационной безопасности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21, сообщает RT.

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ФОТО: Ростех
ТЕГИ:МинпромторгДенис МантуровПроизводствоСамолётМс-21
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