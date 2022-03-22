Серийное производство самолёта МС-21 запустят в 2024 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийное производство импортозамещенной версии российского самолёта МС-21 стартует в 2024 году, сообщает РИА Новости.
По его словам, иностранные партнёры без объяснения причин отказались поставлять компоненты даже по предоплаченным заказам, в этой связи не исключена кооперация с «дружественными нам странами».
Министр отметил, что любая деталь, которая меняется в ходе импортозамещения, требует проведения испытаний на соответствие всем требованиям авиационной безопасности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно более 61 млрд рублей на проект МС-21, сообщает RT.
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