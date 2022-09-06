Летевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за неполадок с шасси

Рейс из Екатеринбурга в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя в системе уборки шасси. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

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«Во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи на этапе взлета обнаружилась неисправность в системе уборки шасси», — говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.

Воздушное судно вырабатывало топливо для посадки в аэропорту Кольцово. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в самолете находились 162 пассажира, в том числе 6 членов экипажа, пишет Ura.ru. Для пассажиров подготовили резервный борт, отмечает «Свободная пресса».

В 9:49 по местному времени (7:49 мск) самолет успешно совершил посадку, борт отправили на стоянку.

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Фото: Соцсети/UralAirlines
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаЕкатеринбургСамолеты
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