В Мексике самолет VivaAerobus приземлился с горящим двигателем

Самолет мексиканской авиакомпании VivaAerobus Airbus A320 приземлился в аэропорту Гвадалахара (Мексика) с горящим двигателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажиров самолета.

Как пишет агентство, двигатель самолета загорелся на взлете, провел в небе 43 минуты и сел в аэропорту вылета. Лайнер должен был доставить пассажиров в Лос-Анджелес.



В соцсетях несколько пассажиров отметили, что экипаж никак не объяснял происходящее. Также авиакомпания не сделала никаких официальных заявлений по поводу инцидента.

