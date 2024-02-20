Летевший в Шанхай борт экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

Следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай самолет экстренно сел в Гонконге после взрыва портативного аккумулятора у одного из пассажиров. Об этом сообщает гонконгский портал HK01.

Рейс Харбин - Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара

Инцидент произошел в понедельник на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines. Один из пассажиров попытался зарядить свой смартфон с помощью пауэрбанка, однако устройство сдетонировало. Из-за взрыва в салоне возникло задымление.

Данных о пострадавших в результате ЧП не приводится.

Ранее рейс Амстердам - Лос-Анджелес вернулся в аэропорт вылета из-за сломавшихся туалетов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВзрывГонконгЭкстренная ПосадкаСамолеты

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