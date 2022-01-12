Летевший в Петербург самолет вернулся в Екатеринбург из-за неисправности на борту

Летевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности на борту, передает «Интерфакс».

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По данным пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», в лайнере Airbus A320 рейса U6223 сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Кольцово.

Как отмечает перевозчик, пассажиров самолета отправят в пункт назначения резервным лайнером.

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ТЕГИ:СамолетыСанкт-ПетербургЕкатеринбург
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