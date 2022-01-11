Самолет S7 Москва - Анталья сел в Даламане из-за непогоды
Самолет российского авиаперевозчика S7 с маршрутом Москва - Анталья сел в Даламане из-за плохих погодных условий в аэропорту пункта назначения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя авиакомпании, пассажиры на время ожидания нового полета обеспечиваются питанием и напитками. Она добавила, что пассажирам, ожидающим в аэропорту Антальи, предложено размещение в гостинице.
Новый рейс из Даламана в Анталью планируется на 02.30 по местному времени. Отмечается, что точное время будет зависть от погодных условий.
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