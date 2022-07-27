Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Коми

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Коми, пострадал пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Стали известны подробности спасения единственного выжившего пассажира самолета Ан-2

По данным ведомства, воздушное судно выполняло пробный полет после технического обслуживания.

«На борту легкомоторного самолета находился один человек. Он получил ссадины головы», — отметили в МЧС.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СамолетКоми
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