Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Коми
27 июля 202212:36
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Республике Коми, пострадал пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
По данным ведомства, воздушное судно выполняло пробный полет после технического обслуживания.
«На борту легкомоторного самолета находился один человек. Он получил ссадины головы», — отметили в МЧС.
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru