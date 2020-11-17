Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Ханты-Мансийске из-за запаха дыма

Летевший из Сургута (ХМАО) в московский аэропорт Шереметьево самолёт вынужденно приземлился в Ханты-Мансийске. Причиной нештатной посадки стал запаха дыма в кабине пилота. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Посадка произошла в штатном режиме, передает RT.

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На борту лайнера было 66 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что лайнер, выполнявший рейс Москва—Петропавловск-Камчатский, вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за угрозы взрыва, передает Ura.ru. На борту находились 224 человека.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Самолет
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