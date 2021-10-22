СМИ: Самолет Москва-Казань подал сигнал тревоги после вылета
22 октября 202111:47
Летевший из Москвы в Казань пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Пассажирский самолет из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово», — рассказал собеседник агентства в авиационных службах.
Причина инцидента устанавливается. Отмечается, что воздушное судно продолжает набирать высоту, сейчас самолет находится над Московской областью и движется по курсу на Казань.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru