СМИ: Самолет Москва-Казань подал сигнал тревоги после вылета

Летевший из Москвы в Казань пассажирский самолет подал сигнал тревоги после вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пассажирский самолет из Москвы в Казань подал сигнал тревоги после вылета из Домодедово», — рассказал собеседник агентства в авиационных службах.

Причина инцидента устанавливается. Отмечается, что воздушное судно продолжает набирать высоту, сейчас самолет находится над Московской областью и движется по курсу на Казань.



